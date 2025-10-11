Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporuna göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili olacak.Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede azalacak sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıYOZGAT °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluAFYONKARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluMUĞLA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluISPARTA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyıları ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Trabzon çevrelerinin, akşam saatlerinde Samsun çevreleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde (Tokat hariç) Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıRİZE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutlu