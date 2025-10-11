Bilim dünyası harekete geçti! Hızla yayılan tehlike

Dünyanın dört bir yanındaki deniz tabanının altında binlerce yıldır oluşan rezervuarlarda büyük miktarlarda metan bulunuyor. Bu görünmez ve iklimi kirleten gaz, deniz tabanındaki çatlaklardan suya karışabiliyor ve genellikle okyanus yüzeyine doğru ilerleyen bir kabarcık akıntısıyla kendini gösteriyor.Bu su altı sızıntıları, bunların nasıl çalıştığı, kaç tane olduğu ve atmosfere ne kadar metan ulaştığı, okyanusun altında yaşayan metan yiyen mikroplar tarafından ne kadarının yendiği hakkında nispeten çok az şey biliniyor. Bilim insanları bu olayı daha iyi anlamak istiyor çünkü bu süper kirletici gaz, atmosferde kaldığı ilk 20 yılda karbondioksitten yaklaşık 80 kat daha fazla ısıyı hapsediyor.Antarktika'daki metan sızıntıları gezegendeki en az anlaşılan sızıntılar arasında yer alıyor. Bu yüzden uluslararası bir bilim insanı ekibi bunları bulmak için yola çıktı. Gemi tabanlı akustik araştırmalar, uzaktan kumandalı araçlar ve dalgıçlar kullanarak, Antarktika'nın Güney Okyanusu'ndaki bir koy olan Ross Denizi'nde 4,5 ila 240 metre derinliklerde çeşitli noktalardan örnekler alındı.Buldukları şey bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Nature Communications'da bu ay yayınlanan araştırmaya göre Ross Denizi'nin sığ sularında 40'tan fazla metan sızıntısı tespit edildi. Rapora göre, sızıntıların çoğu daha önce defalarca incelenen yerlerde bulundu ve bu da yeni olduklarını düşündürüyor. Bu durum, bölgede salınan metanda 'temel bir değişime' işaret ediyor olabilir.Araştırma kuruluşu Earth Sciences New Zealand'ın deniz bilimcisi Sarah Seabrook, metan sızıntılarının küresel olarak nispeten yaygın olduğunu ancak daha önce Antarktika'da yalnızca bir aktif sızıntının doğrulandığını söyledi. Seabrook, CNN'e verdiği demeçte 'Nadir olduğu düşünülen bir şey artık yaygınlaşıyor gibi görünüyor.' ifadelerini kullandı. Seabrook, geçmişte keşfettikleri her sızıntının 'anlık bir heyecan' eşliğinde olduğunu ve bunun artık hızla 'kaygı ve endişeyle' yer değiştirdiğini söyledi.Korkulan şey, bu sızıntıların metanı hızla atmosfere aktararak şu anda gelecekteki iklim değişikliği tahminlerinde hesaba katılmayan, gezegeni ısıtan bir kirlilik kaynağı haline gelmesi. Bilim insanları metanın deniz yaşamı üzerinde zincirleme etkilere sahip olabileceğinden de endişe ediyor. Bölgede metan sızıntılarının neden meydana geldiği henüz bilinmezken, araştırmacılar bunların iklim değişikliğinden etkilenip etkilenmediğini araştırıyor.