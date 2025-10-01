Meteoroloji Duyurdu! Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 kentimizde şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.
KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:
ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 22, Parçalı bulutlu
İZMİR: 26, Az bulutlu
BURSA: 22, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 26, Az bulutlu
ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu
GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 27, Az bulutlu
SİİRT: 28, Az bulutlu