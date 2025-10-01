Meteoroloji Duyurdu! Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutluİSTANBUL: 22, Parçalı bulutluİZMİR: 26, Az bulutluBURSA: 22, Parçalı bulutluKOCAELİ: 23, Parçalı bulutluÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutluKIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutluDENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutluMUĞLA: 26, Az bulutluADANA: 32, Parçalı ve çok bulutluANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutluBURDUR: 25, Parçalı ve az bulutluHATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutluKONYA: 21, Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutluBOLU: 18, Parçalı ve çok bulutluZONGULDAK: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSİNOP: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutluSAMSUN: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorRİZE: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyorERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutluKARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıMALATYA: 24, Parçalı ve az bulutluVAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açıkDİYARBAKIR: 30, Az bulutluGAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutluMARDİN: 27, Az bulutluSİİRT: 28, Az bulutlu