Meteoroloji Duyurdu! Hava Nasıl Olacak?

  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 kentimizde şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karabük, Artvin, Kars, Ardahan, Çorum, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

KUZEY KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 20, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 22, Parçalı bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu

BURSA: 22, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 24, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 26, Az bulutlu

ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP: 21, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON: 19, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

RİZE: 20, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 19, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu

GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 27, Az bulutlu

SİİRT: 28, Az bulutlu