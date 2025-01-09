Havalimanında kar alarmı! Uçuşlar tamamen durduruldu

İngiltere'de kar​ yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara ve demiryolu ulaşımında aksaklıklar meydana gelirken, ülkenin kuzeybatısındaki Manchester Havalimanı'nda pistler karla kaplandı. Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşların durdurulduğu ve ekiplerin pistleri temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi.Açıklamada, “Yolcularımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu süre zarfında beklediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede size bilgilendirme yapacağız” ifadeleri kullanıldı. Havalimanı yetkilileri, yaklaşık 1 saat sonra pistlerin yeniden açıldığını ancak uçuşlarda gecikmeler olacağını duyurdu.Bugün İngiltere'nin güneyi, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın kuzeyinde kar ve buzlanma nedeniyle hava durumu uyarıları yayınlandı.Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sıcaklıkların eksi 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.