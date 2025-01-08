Tekirdağ'da 114 yılla aranan firari yakalandı

TekirdağEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.Çalışma kapsamında çok sayıda firarinin adresi belirlendi.2 AYLIK TAKİP SONUCU YAKALANDIEkipler, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan aranan T.N. isimli şahsın da yerini tespit etti.2 ay boyunca takibe alınan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİHakkında 114 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.N.'nin, ayrıca 9 farklı ildeki mahkemeler tarafından alınması gereken ifadelerine yönelik toplam 78 aranma kaydı olduğu tespit edildi.Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.