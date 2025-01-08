Ekipler şoke oldu! Evden tam 10 kamyon çöp çıktı
Toroslar Belediyesi ekipleri, yaşlı bir kişinin kaldığı eve özel kıyafetlerle girerek 10 kamyon çöp çıkardı.
Ailenin talebi üzerine yaşlı adamın yaşadığı Osmaniye Mahallesi’ndeki eve giden Toroslar Belediyesi ekipleri, evin tüm odalarının çöp yığınına döndüğünü gördü. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu evde uzun süredir biriktirilen çöp yığınları, kamyonlara yüklenerek imha edildi. Evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
“GELEN ŞİKAYET ÜZERİNE EKİPLERİMİZ HAREKETE GEÇTİ”
Yapılan kapsamlı temizlik çalışmasından dolayı yaşlı adamın ailesi ve mahalle sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirirken Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, bu tür durumların halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Yıldız, “Halkımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimizdir. Gelen şikayet üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçti. Çöp evde gerçekleştirdiğimiz temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı olumsuzlukları gidermiş olduk. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığını korumak için 7 gün 24 saat görev başında" dedi.