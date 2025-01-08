Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları düşüşle başladığı haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirmişti. Dün günü 3.011 TL'den kapatan gram altın yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın​ yılbaşının ardından fiyat dalgalanmalarıyla yönünü tayin etmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız yıl boyunca üst üste kırdığı sayısız rekorla yatırımcılarının yüzünü güldüren altın, yeni yılı ise fiyat dalgalanmalarıyla açtı.Kapalıçarşı altın piyasasında dün en düşük 3 milyon 42 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 798 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 48 bin 798 lira seviyesinde fiyatlandı.Gram altın ise günü 3.011 TL'den kapattı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ocak 2025 altın fiyatları...Alış 3.007,79Satış 3.008,15Alış 4.945,00Satış 4.996,00Alış 9.891,00Satış 9.993,00Alış 19.720,00Satış 19.908,00Alış 2.647,28 $Satış 2.647,44 $