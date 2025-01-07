Kale Malatya bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. (07.01.2025-07:43)

Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 7 Ocak 2025 bugün meydana gelen depremler.SON DEPREMLERDeprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:7 Ocak 2025 tarihinde saat 07:43'te Kale Malatya bölgesinde 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 12.0 km olarak belirlendi.7 Ocak 2025 tarihinde saat 04:30'da Şenkaya Erzurum bölgesinde 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 8.5 km olarak belirlendi.7 Ocak 2025 tarihinde saat 03:07'da Salihli Manisa bölgesinde 2.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.0 km olarak belirlendi.