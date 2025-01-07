İstanbul'da terör örgütüne operasyon! 8 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması'nın faaliyetlerini deşifre etti. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un altı ilçesinde Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyon düzenledi.Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması adına faaliyetler yürüten sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda gözaltına alınan kişilere ait dijital materyaller ele geçirildi ve el konulan dijital materyaller inceleme altına alındı.