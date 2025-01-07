18 milyon liralık uyuşturucu yola çıkamadan durduruldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, batı illerine sevk edilmek üzere yola çıkan uyuşturucu sevkiyatına büyük bir darbe vurdu. V. A. isimli şüphelinin kullandığı ticari araç, narkotik ekiplerinin seyir halinde yaptığı takibin ardından, Yüksekova İlçesi çıkışında, nefes kesen bir operasyonla durduruldu. Yapılan aramalarda aracın yakıt deposuna ve çeşitli bölümlerine zulalanmış halde 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 18 milyon TL değerinde olduğu bildirildi.