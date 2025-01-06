Uyuşturucu sevkiyatını böyle gizlemeye çalıştılar! Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun
Uyuşturucu sevkiyatını ticari taksiyle gizlemeye çalışan zanlılar, Ankara Emniyeti'nin kurduğu akıl dolu operasyon ağına takıldı. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve yunus polislerinin nefes kesen takibi, zehir tacirlerinin tüm planlarını altüst etti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü operasyonlarda NARVAS verilerinden yararlandı. Şüpheli hareketlerin yoğunlaştığı bölgeleri belirleyen ekipler, Doğukent Bulvarı'nda şok bir uygulama gerçekleştirdi. Ticari taksiyle uyuşturucu taşıyan zanlılar, yunus ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
TAKSİ İÇİ KAMERADA O ANLAR
Yunus ekiplerinin uygulamasını fark eden taksi şoförü, aracını yavaşlatmaya başladı. Yan koltukta oturan uyuşturucu satıcısı, ilk olarak hassas teraziyi taksiden dışarı attı, ardından uyuşturucu torbasını aynı şekilde dışarı fırlattı. Bu anlar, taksi içi kamerası tarafından kaydedildi.
GÖZCÜ POLİSİN STRATEJİK HAMLESİ
Zanlıların delilleri yok etmeye çalışacağını fark eden gözcü polis ekipleri, uygulama öncesi bölgeye yerleştirilmişti. Atılan uyuşturucu ve hassas terazi, gözcülerin dikkati sayesinde anında tespit edilerek toplandı. Bu hamle, zanlıların kaçış planlarını boşa çıkardı.
DELİLLER POLİSİN ELİNDE
Polisin hızlı ve koordineli müdahalesiyle şüpheliler yakalanırken, taksiden atılan deliller de titizlikle toplandı. Atılan uyuşturucu madde ve hassas terazi, polis tarafından anında tespit edilerek ele geçirildi.
KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Zanlılar, polis ekiplerinin etkili operasyonu sonucu gözaltına alınarak Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda NARVAS sistemi ve yunus ekiplerinin uyumlu çalışması sayesinde zehir tacirlerinin tüm kaçış planları boşa çıktı.
SUÇLULARA GEÇİT YOK
Ankara Emniyeti, Asayiş ve Narkotik şubelerinin koordinasyonuyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu. Emniyet güçlerinin sokaklardaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi.
TAKSİ İÇİ KAMERADA O ANLAR
Yunus ekiplerinin uygulamasını fark eden taksi şoförü, aracını yavaşlatmaya başladı. Yan koltukta oturan uyuşturucu satıcısı, ilk olarak hassas teraziyi taksiden dışarı attı, ardından uyuşturucu torbasını aynı şekilde dışarı fırlattı. Bu anlar, taksi içi kamerası tarafından kaydedildi.
GÖZCÜ POLİSİN STRATEJİK HAMLESİ
Zanlıların delilleri yok etmeye çalışacağını fark eden gözcü polis ekipleri, uygulama öncesi bölgeye yerleştirilmişti. Atılan uyuşturucu ve hassas terazi, gözcülerin dikkati sayesinde anında tespit edilerek toplandı. Bu hamle, zanlıların kaçış planlarını boşa çıkardı.
DELİLLER POLİSİN ELİNDE
Polisin hızlı ve koordineli müdahalesiyle şüpheliler yakalanırken, taksiden atılan deliller de titizlikle toplandı. Atılan uyuşturucu madde ve hassas terazi, polis tarafından anında tespit edilerek ele geçirildi.
KAÇIŞ PLANI SUYA DÜŞTÜ
Zanlılar, polis ekiplerinin etkili operasyonu sonucu gözaltına alınarak Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda NARVAS sistemi ve yunus ekiplerinin uyumlu çalışması sayesinde zehir tacirlerinin tüm kaçış planları boşa çıktı.
SUÇLULARA GEÇİT YOK
Ankara Emniyeti, Asayiş ve Narkotik şubelerinin koordinasyonuyla uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini duyurdu. Emniyet güçlerinin sokaklardaki etkinliği bir kez daha gözler önüne serildi.