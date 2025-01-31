Milyonlar için son gün! Ödeme yapmayan aracını muayene ettiremeyecek

Araç sahiplerinin yılda 2 kez yapması gereken motorlu taşıtlar vergisi (MTV) kritik gün geldi. 2025 yılı MTV ödemelerinin ilk taksit ödeme süresi için bugün son gün. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitle ödeniyor.Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya 'gib.gov.tr' adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.MTV ödemeleri geciktiğinde oluşan borç vergi dairesi tarafından takibe alınıyor ve aylık %1,4 oranında gecikme faizi işliyor. Borç tutarı geciktirilen her ay katlanıyor.Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların muayenesi de yapılmıyor.