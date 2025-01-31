Gazze’de dehşet bilançosu: Enkaz altından 354 cansız beden çıkarıldı!

OCHA'nın son raporuna göre, yalnızca 22-28 Ocak tarihleri arasında İsrail bombardımanının harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'nde 171 Filistinlinin cesedi bulundu.İsrail saldırılarının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten yetkililer, Gazze'nin 50 milyon ton moloz ve enkaz altında kaldığını, bu yıkımın kaldırılmasının en az 20 yıl süreceğini vurguladı.Arama kurtarma ekipleri, ateşkes sonrası bölgede hala binlerce kayıp olduğunu belirtiyor. İnsanlık dramı büyüyor, Gazze bir enkaz yığınına dönüşmüş durumda.Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, Filistinlilerin kuzeydeki evlerine dönmesine izin verilmesi gerekiyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi, bir İsrailli esirin serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Filistinlilerin geçişine engel oldu.İsrail Başbakanlık Ofisi, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane göstererek Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği duyurmuştu.