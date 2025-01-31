Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftadan beri yükselişini sürdüren altından yeni bir rekor daha geldi. Gram altın zirveyi gördü ve şu sıralar 3 bin 225 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik ve dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 162 bin lira, en yüksek 3 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.225,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.280,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 31 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.224,63Satış 3.225,08Alış 5.221,00Satış 5.280,00Alış 10.441,00Satış 10.567,00Alış 20.815,00Satış 21.045,00Alış 2.795,01Satış 2.795,54