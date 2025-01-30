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Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta otomobilin iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ekleme: 30.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:50 / Editör: Edin Uslu
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü
Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun kenarındaki iş makinesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü


Yapılan kontrollerde otomobildeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.