  • USD: 35,27 - 35,33
  • EURO: 36,28 - 36,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de 1 ve 3 yaşındaki çocuklar yangında öldü

Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Ekleme: 3.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 3.01.2025 - 10:03 / Editör: Edin Uslu
Balıkesir'de 1 ve 3 yaşındaki çocuklar yangında öldüBalıkesir'de yaşanan yangın faciası felaket bir olaya sahne oldu.
Edremit ilçesinin kırsal kesimlerinde yaşayan C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.
Evdeki yangının büyümesiyle durumu fark eden komşular sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

1 ve 3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR ÖLDÜ
Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.

Balıkesir'de 1 ve 3 yaşındaki çocuklar yangında öldü


ANNE VE BABA KURTULDU
Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi.
Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.