Balıkesir'de 1 ve 3 yaşındaki çocuklar yangında öldü

Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşında iki kardeş hayatını kaybetti. Anne ve babanın ise kendi imkanlarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'de yaşanan yangın faciası felaket bir olaya sahne oldu.Edremit ilçesinin kırsal kesimlerinde yaşayan C.T.'nin ikamet ettiği 2 katlı binanın ikinci katında sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.Evdeki yangının büyümesiyle durumu fark eden komşular sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Saat 01.22'de olay yerine ulaşan ekipler, yangının yoğun olduğu ikinci katta Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın'ın (1) hayatını kaybettiğini belirledi.Yangın sırasında anne ve babanın kendi imkanlarıyla evden çıktıkları, komşuların ise durumu itfaiyeye bildirdiği öğrenildi.Yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı.Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.