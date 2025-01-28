İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, paravan şirketler kurarak yasa dışı bahis sitelerine para yatırma-çekme işlemleri yapan, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 11 ilde 7 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin suç gelirleri ile edindikleri 10 motosiklet, 6 otomobil, 1 kamyonet, 1 villa, 3 daire, 2 arsa, 5 şirket ve 17 farklı bankadaki 183 farklı hesaba ait 100 milyon TL tutarında mal varlığına el konuldu. Operasyonda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 40 bin 875 TL, 120 bin ABD doları ve 4 bin 300 euro ve nakit para, 72 telefon, 84 sim kart, 25 pos cihazı, 27 dizüstü bilgisayar, 18 hard disk ve 1 kaşe, 225 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 23 kişinin işlemleri devam ediyor.Operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Burada konuşan Yıldız, "7/24 siber vatanda emniyet müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz faaliyetlerine devam etmekte. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün yaptığı bu operasyonda yasa dışı bahis sitelerine finansman sağlayanX kara para aklama faaliyetini yürüten suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirildi. 100 milyon TL civarında mal varlıkları tedbir uygulandı. 23 şahıs da tutuklandı" ifadelerini kullandı.