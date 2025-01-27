Yola çıkacaklar dikkat! Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik dolayısıyla 27 Ocak günü sabah saatlerinden itibaren bazı ana yolların çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.Ankara'da bugün Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.İhtiyaç olması halinde, Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi nedeniyle yollar kapatılacak. Etkinliğin saat 10.00'da başlayıp gün boyu süreceği bildirildi. Kongrenin bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki yollar trafiğe kapalı kalacak.