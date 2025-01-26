Kartalkaya'daki yangında ailelerle dalga geçmişlerdi: 3 şüpheliye gözaltı

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın faciası ile sarsılırken, dün akşam saatlerinde skandal bir olay yaşandı.Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunun çocuk olduğu öğrenilmişti.Kaybettiğimiz 78 vatandaşımızın acısı dün gibi tazeyken, kan donduran bir görüntü paylaşıldı.Çirkin olayda, Skype ve Telegram üzerinden organize olan bir grup, trajedide yakınlarını kaybeden ailelerin telefon numaralarına ulaşıp acılarına alaycı ve küfür içerikli mesajlarla müdahale etti.Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Sosyal medyada gündeme gelen 'Bolu Kartalkaya otel yangınında can veren vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak hakaret edilmesi, ölenlerin hatırasına hakaret edilmesi' olayı bakımından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli, İstanbul’da 1 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir Açık kaynaklardan tespit edilen video ve ses kayıtlarının çözümü devam etmekte olup buradan yola çıkarak yeni tespitler ve yeni gözaltılar olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara cumhuriyet başsavcılıklarınca resen soruşturma başlatıldığını anımsattı."Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken son dakika gelişmesi yaşandı.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.Ayrıca diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı!Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum.Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır!