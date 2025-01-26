İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde, 2 kentimizde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: 11, Parçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıBURSA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE: 12, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyorANTALYA: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyorADANA: 18, Parçalı ve az bulutluHATAY: 15, Parçalı ve az bulutluMERSİN: 18, Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR: 5, Parçalı, yer yer çok bulutluKONYA: 11, Parçalı bulutluSİVAS: 6, Parçalı, yer yer çok bulutluBOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutluSİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutluAMASYA: 13, Parçalı ve çok bulutluSAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutluTRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutluARTVİN: 8, Parçalı ve çok bulutluERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutluKARS: -1, Parçalı ve çok bulutluMALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutluVAN: 3, Parçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP: 12, Parçalı, yer yer çok bulutluSİİRT: 10, Parçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu