Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü adliyeye sevk edildi

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında son tutuklamalarla birlikte cezaevine gönderilen şüpheli sayısı ise 15’e yükseldi.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.