Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangın için sert tepki! “Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Mübarek Ramazan ayı öncesi Tüm imkanlarımızı Gazze için seferber edeceğiz. 13 yıl boyunca devam eden 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İki meselede de vicdanlı, ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz.Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz tepkisiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmayı da devam ediyoruz. Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz.Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Bize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek. Yangın faciası tüm yönleriyle aydınlatılacak.Daha cenazeler bile defnedilmeden saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdana havale ediyoruz. Bu edep dışı üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız bunun hesabını tek tek soracaktır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden korusun.AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.Biz hedeflerimize kilitlendik. Büyük ve güçlü Türkiye idealine inandık. Eskişehir için koşmaya devam edeceğiz. Eskişehir'i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan çalışacağız.Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Eskişehir'e 22 yılda toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 49 spor tesisi kazandırdık. 28 sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. İkisini tamamladık. Tarım ve Ormanda 12 baraj ile 92 sulama tesis yaptık. 2 teknokent, 21 araştırma-gelişme merkezi kurduk.