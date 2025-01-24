PKK’lı teröristler Marmaris’te lüks tekneyle kaçarken yakalandı

Marmaris Serçe Koyu açıklarında bulunan "Maya" isimli yelkenlide, terör örgütü PKK üyeliği ve adam öldürme suçlarından 4 yıl 10 ay 1 haftadır arama kaydı bulunan 8 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris Serçe Koyu açıklarında bulunan 'Maya' isimli yelkenlide, terör örgütü PKK üyeliği, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından 4 yıl 10 ay 1 haftadır arama kaydı bulunan 8 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Teknede yapılan detaylı aramada 10 gram esrar ele geçirildi.



Operasyonla ilgili paylaşımda bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 'Aranan suçluların sokaklarımızda ve Mavi Vatanda gezmelerine, vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.



Mavi Vatan'ımızın her noktasında gece gündüz demeden huzur ve güvenliği koruyan, görevlerini canla başla yerine getiren Kahraman Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyoruz' ifadelerini kullandı.





