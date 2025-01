Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize bu acıyı yaşatanlar hesap verecek

AK Parti'de kongre süreci devam ediyor..Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak etti.Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkan Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan otel yangını faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.14 kişinin gözaltında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kartalkaya otel yangınında hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve aç gözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecek" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından dikkat çeken açıklamalar şöyle;Oteldeki yangında hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim onları inşallah haşrucem eylesin diyorum. Tüm milletimize tekrar baş sağılığı diliyorum.Facianın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Cumhuriyet savcılarımız ve başmüfettişlerimiz çok boyutlu şekilde tahkikatlarını genişleterek yürütüyor. Hata görevini ihmal sebebiyle milletimize bu acıyı yaşatanlar mutlaka yargıya hesap verecekler.Böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Milletin acısına saygı göstermek yerine 3 gündür pervasızca sağa sola saldıranları esefle karşılıyoruz.Yangına ilişkin açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananların ardından gündeme gelen tartışmalara da değindi.Erdoğan, 'Hepimizi derinden yaralayan böyle üzücü bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz' diye konuştu.Böyle üzüntü verici olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek kederli ailelere hürmetsizlik olacaktır. Buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin 3 gündür sağa sola saldırmasını esefle karşılıyoruz. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın.1 ilimizde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim etmiş olduk. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun, ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Hem deprem konutlarımız hem de çevre yolu Malatya'mıza hayırlı olsun. Emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti Malatya 8. il kongremizin demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Siz arkamızda olduğunuz sürece sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz.AK Parti olarak 3 Kasım 2002'den bu yana milletin emanetini taşıyoruz. Laf değil nifak değil iş ürettik, hizmet, eser ürettik. Gönüller kazanmaya gayret ettik. Tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız. Milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşlarım olamazlar. Kibri böbürlenmeyi kapımıza asla yanaştırmayacağız. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda vazgeçmek yok.Şunu unutmayın, biz milletin partisiyiz. Biz 85 milyonun partisiyiz. Biz derdi olan bir kadroyuz. Mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz.Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz.Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur. Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk.