Polisten uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe: Değeri tam 30 milyon TL!

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Z.A. yönetimindeki tır takibe alındı.İşlemlerinin ardından Kapıkule'den Edirne istikametine seyir halinde olan tır, yol üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu. tır'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi.Olayda gözaltına alınan Z.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan diğer çalışmada ise Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan tır, gümrük sahasından çıkmasının ardından durduruldu.Sürücüler F.T. ve M.K. idaresindeki tır'da yapılan aramada ise piyasa değeri 10 milyon lira olan 3 kilo 150 gram kokain ve 300 gram skunk ele geçirildi. F.T. ve M.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.