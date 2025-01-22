ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün yeni bölümüyle izleyecilerin karşısına çıktı.Programın başında Müge Anlı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.'Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor.' diyerek sözlerine başlayan Müge Anlı, Bolu'daki yangında komşusu ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini söyledi.'ONLARCA CANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ'Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:'Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor. Çünkü Bolu'da yaşanan can pazarının sonunda gerçekten söylenmesi bile çok acı ama onlarca canımız hayatını yitirdi.Onlarca canımız yaralı. Dün 10 vefat vardı. Bugün 76'dan bahsediliyor. Çok sayıda da kayıp var. İnşallah vefat edenlerin sayısı artmaz.Komşum ve iki tane evladı hayatını kaybetti. Nurlar içinde yatsın. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Zor durum. Allah bir daha yaşatmasın.Müge Anlı'nın acı günü! Bolu'daki yangında komşusu hayatını kaybetti: Bugün içimizde kelebekler uçuşmuyor...Yangın çok zor bir şey. Amerika'daki yangınları izledik nasıl olabilir derken tek bir otelde söndürülemeyen yangında bu kadar canı yitirmek gerçekten çok üzücü. İnşallah Allah bir daha yaşatmasın.'