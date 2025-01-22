Firari hükümlülere operasyon! Adreslerinde yakalandılar

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranması olan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. ‘Cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan Onur Dökmen (38) ile 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Gürkan Yazıcıoğlu, 3 yıldır aranan Dökmen ile 2,5 yıldır aranan Yazıcıoğlu'nun eş zamanlı düzenlenen operasyonda adreslerinde yakalandı.Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda koçbaşı ile kırılan kapılar ve şüphelilerin adreslerinde yakaladığı anlar kameraya yansırken, şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlüler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.