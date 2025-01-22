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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları, görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik belirsizlik ve bugün güç kaybeden doların etkisiyle 11 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Ekleme: 22.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:20 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları, görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik belirsizlik ve bugün güç kaybeden doların etkisiyle 11 haftanın zirvesine çıktı.

Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Gram altın 3,153 TL

Çeyrek altın 5,125 TL

Yarım altın 10,251 TL

Cumhuriyet altını 20,709 TL

ONS altın 2,756 dolar