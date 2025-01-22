Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları, görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik belirsizlik ve bugün güç kaybeden doların etkisiyle 11 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Altın fiyatları, görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerine yönelik belirsizlik ve bugün güç kaybeden doların etkisiyle 11 haftanın zirvesine çıktı.
Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Gram altın 3,153 TL
Çeyrek altın 5,125 TL
Yarım altın 10,251 TL
Cumhuriyet altını 20,709 TL
ONS altın 2,756 dolar
Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde.
Gram altın 3,153 TL
Çeyrek altın 5,125 TL
Yarım altın 10,251 TL
Cumhuriyet altını 20,709 TL
ONS altın 2,756 dolar