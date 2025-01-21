Tarım işçilerini taşıyan cip uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 09.30 sıralarında kırsal Bekirler Mahallesi Sakaralan Mevkii'nde meydana geldi. Zeytin hasadına giden işçileri taşıyan İbrahim Astepe'nin (68) kullandığı 09 R 0116 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, cip sürücüsü İbrahim Astepe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tarım işçileri H.U., M.Ç., H.Ç., C.Ç., M.U. ve T.U. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İbrahim Astepe'nin cenazesi ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.