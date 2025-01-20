Yunan medyası çıldırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gücü korku saldı! Türkiye’nin hamleleri panikletti!

Yunanistan merkezli Pentapostagma haber kuruluşu, Türkiye'nin bazı politikalarından rahatsızlık duydu.Pentapostagma, 'Yunanistan, Meteor füzelerinin Türkiye'ye verilmesini engellemek için Paris'te perde arkasında hamle yapıyor' başlıklı haberinde Yunanistan'ın alçak planlarına yer verdi.Türkiye'nin satın almayı planladığı Meteor füzesi, altı Avrupa ülkesinin (Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç) iş birliğiyle geliştirilen son teknoloji bir silah sistemi.Yunan medyası Ankara'nın füzeleri satın almasıyla birlikte yenilenen Yunan hava filosuna karşı Türkiye'nin savunma sistemlerinin gelişeceğini aktardı.Haberde, Fransa'nın güçlü füzeleri Türkiye'ye satmaması için Yunanistan'ın baskısı altında olduğu bildirildi. Ancak ortaya çıkan son raporlar Yunanlıların endişelerini artırdı.Pentapostagma, 'İngiltere, Fransa'nın satışa karşı muhalefetini yumuşatmayı başardı. Bu durum Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmesinin önünü açtı.' ifadelerini kullandı.Yunan medyasının tedirginliği sadece bu haberle sınırlı kalmadı. Pentapostagma'nın bir diğer manşetinde 'Erdoğan ABD'nin Yeni Dışişleri Bakanını Görmezden Geldi ve Lazkiye'ye Askeri Üs Kurmak İçin Ordu Gönderdi' başlığı yer aldı.Haberde, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni yönetiminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürütecek Marco Rubio'nun uyarılarını görmezden geldiği ve Suriye'nin Lazkiye kentinde Türk ordusuna üs kurmasını emrettiği' bildirildi.İddiaya göre Rubio, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'deki siyasi geçişlerden faydalanmaması konusunda uyardı.Pentapostagma, bu uyarıların görmezden gelindiğini ve Türk ordusunun Suriye'nin Lazkiye ilinde askeri üs kurmak üzere kuzeybatı Suriye'ye girdiğini bildirdi.Haberde ayrıca, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki köy ve okulların çeşitli bölgelerine Türk bayrağı astığı da belirtildi.Pentapostagma son gelişmelerden dolayı çileden çıktı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerinin Biden hükümeti tarafından engellenmemesi en sinir bozucu gelişme olarak nitelendirildi.