Ordu’da 3 gündür kayıp genç, derede ağır yaralı bulundu

Ordu’nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki Furkan Gündoğdu, 17 Ocak sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesi, akşam saatlerinde polise kayıp başvurusunda bulunarak yardım talep etti. Bunun üzerine ekipler, genç adamı bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlattı.Aramalar sonucunda, bugün öğle saatlerinde Nizamettin Mahallesi’nde bir derenin içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron yardımıyla yürütülen tarama çalışmaları, Gündoğdu’nun yerini tespit etmeye olanak sağladı. Yapılan incelemede, Gündoğdu’nun uçurumdan düşerek dereye savrulduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri, genç adamı sedyeye alarak dere yatağından çıkarıp ambulansa taşıdı. İlk kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Furkan Gündoğdu, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.Olayın tanıklarından Ertan Kuru, durumu şöyle anlattı:Kendisinden üç gündür haber alınamıyormuş. Polis ekipleri dron kullanarak yerini tespit etti. Sağlık ve itfaiye ekipleri hemen müdahale etti ve kurtarıldı. Duyduğumuza göre vücudunda çeşitli kırıklar varmış.Furkan Gündoğdu’nun başına gelenlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.