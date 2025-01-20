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Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttu

Erzincan'da soğuk havanın etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü kentte şelale, baraj gölü ve göletler buz tuttu.

Ekleme: 20.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:59 / Editör: Fehmi Öztürk
Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttuKar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan'da şelale, göl ve göletler buz tuttu.

Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttu

Termometrelerin - 20 dereceyi gördüğü kentte donan şelale, gölet ve baraj gölleri güzel görüntüler oluşturdu.

Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttu

Ergan Dağındaki Ardıçlı Gölü, Çağlayan Beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttu

Seyirlik görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.