Dondurucu soğuklar o ilimizi sardı! Şelaleler ve göller buz tuttu
Erzincan'da soğuk havanın etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar düştüğü kentte şelale, baraj gölü ve göletler buz tuttu.
Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan'da şelale, göl ve göletler buz tuttu.
Termometrelerin - 20 dereceyi gördüğü kentte donan şelale, gölet ve baraj gölleri güzel görüntüler oluşturdu.
Ergan Dağındaki Ardıçlı Gölü, Çağlayan Beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı.
Seyirlik görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.
Termometrelerin - 20 dereceyi gördüğü kentte donan şelale, gölet ve baraj gölleri güzel görüntüler oluşturdu.
Ergan Dağındaki Ardıçlı Gölü, Çağlayan Beldesindeki Girlevik Şelalesi, merkez Çatalarmut köyündeki Göyne Baraj gölü buzla kaplandı.
Seyirlik görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.