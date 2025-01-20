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Doğu Karadeniz’de 141 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 141 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Ekleme: 20.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:49 / Editör: Edin Uslu
Doğu Karadeniz’de 141 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
Bölgenin sahil kesiminde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar, tipi ve fırtınaya bıraktı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Giresun'da 36, Gümüşhane'de 20, Trabzon'da 18 ve Rize’de 67, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz’de 141 köy ve mahalle yolu kardan kapandı