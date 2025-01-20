BM: Ateşkesin ilk gününde 630 insani yardım tırı Gazze Şeridi’ne girdi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak yürürlüğe girmesinin ardından insani yardım taşıyan tırlar Gazze Şeridi’ne girmeye başladı.Birleşmiş Milletler (BM), ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım tırının Gazze Şeridi'ne geçtiğini duyurdu.BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün 630’dan fazla tırın Gazze'ye girdiğini ve bunlardan 300’ün Gazze’nin kuzeyine insani yardım taşıdığını ifade etti.Fletcher, “Kaybedecek zaman yok. 15 ay süren amansız savaşın ardından insani ihtiyaçlar çok büyük” dedi.