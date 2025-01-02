İzmir'de PKK operasyonu! 5 gözaltı

PKK/KCK-YPG terör örgütü şüphelilerine yönelik yılbaşı gecesi İzmir'de eş zamanlı şok baskınlar düzenlendi.Operasyonlar, 31 Aralık'ta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.Havadan polis helikopteri, karadan ise Özel Harekat ekipleriyle desteklenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Öte yandan operasyonda baskın yapılan bir şüphelinin adresine gidildiğinde, şüpheli kapıyı açmayarak polise direndi.Kapının koçbaşıyla kırılmasının ardından da eve girilerek arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 21 kartuş ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.