İstanbul'da 5 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi

İstanbul'da nefes kesen dolandırıcılık şebekesi operasyonu...Vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edildi.İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kredi tuzağı kuran dolandırıcılık şebekesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.SAHTE İLANLARLA BİLGİ TOPLADILARYürütülen çalışmalarda suç ağının sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlara ait kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları temin ettikleri, bu bilgiler ile ağlarına düşürdükleri kurbanları “bankacı”, “polis”, “hakim” ve “savcı“ adı altında arayıp çeşitli aldatıcı sosyal mühendislik yöntemleri ile vatandaşların hesaplarında bulunan tutarları boşalttıkları tespit edildi.5 MİLYON LİRALIK VURGUNŞebekenin, ele geçirilen paraları yine sosyal medya platformları üzerinden temin ettikleri üçüncü şahısların hesaplarına aktararak milyonlarca lirayı bulan büyük bir vurgun yaptıkları anlaşıldı.Banka hesapları üzerinde yapılan finansal analiz çalışmalarında şüphelilerin 36 ayrı “Nitelikli Dolandırıcılık” eyleminden toplam 5 milyon 121 bin 661 TL vurgun yaptıkları tespit edildi.42 GÖZALTITuzaklarına düşürdükleri kişiler üzerinden büyük bir vurgun gerçekleştiren dolandırıcılık şebekesinin tüm üyeleri tek tek belirlendi.Suç ağının çökertilmesi için 14 Ocak'ta operasyon için düğmeye basıldı.İstanbul merkezli Adıyaman, Adana, Balıkesir, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Kütahya, Van, Hatay ve Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU BULUNDUŞüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 soğuk cüzdan, 7 bin 325 dolar, 130 bin TL para, 1 kuru sıkı tabanca ve bu silaha ait 37 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan dolandırıcılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.