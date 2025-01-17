Büyükşehir Belediyesi'nden yeni evleneceklere müjde: Ücret alınmayacak

Aile Yılı ilan edilmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden yeni evlenecekler için bir kara çıktı. Buna göre; Büyükşehir, 2025 yılında nikah salonu ücreti almayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Ocak Ayı Toplantısı’nın 2’nci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen birleşimde toplamda 72 madde görüşülerek meclis üyelerinin oylarına sunuldu.Büyükşehir, aile yılı olarak ilan edilen 2025 yılı için aldığı karar ile yeni evleneceklere müjdeli haberi duyurdu. Buna göre; 2025 yılında nikah salonu ücreti almayacak.Meclis toplantısında ek madde olarak aile kurumunun öneminin vurgulanması amacıyla 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu bünyesinde, 2025 yılında kıyılacak olan nikahlardan salon ücreti alınmaması ve dış nikahların ücretsiz olması oy birliği ile kabul edildi.