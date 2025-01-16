Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurdun batısında son birkaç gündür etkili olan soğuk hava​ dalgası konum değiştiriyor. İzlanda üzerinden gelen yağışlı hava bugün Ege Bölgesi'nin tamamı Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında etkisini yitirecek. Diğer birçok bölgede ise dondurucu soğuğa yağış da eşlik edecek. Özellikle yüksek kesimlerde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Diğer yandan sarı kodlu olarak yaptığı uyarıda Metereoloji Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur beklendiğini duyurdu. Tahminlere göre bu illerin 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı görülecek. Bu yüzden vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Öte yandan bugün sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi var.Yağışların yarından (17 Ocak) itibaren Orta ve Doğu Karadeniz haricinde yurdun büyük bölümünde etkisini yitirmesi bekleniyor.ÇANAKKALE 8°C,, Parçalı ve çok bulutluEDİRNE 5°C, Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 8°C,V Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurluKIRKLARELİ 6°C, Parçalı ve çok bulutluAFYON 7°C, Parçalı bulutluDENİZLİ 13°C, Parçalı bulutluİZMİR 14°C, Parçalı bulutluMUĞLA 14°C,Parçalı bulutluADANA 19°C, Parçalı bulutluANTALYA 20°C, Parçalı bulutluHATAY 17°C, Parçalı bulutluMERSİN 19°C, Parçalı bulutluANKARA 5°C, arçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurluESKİŞEHİR 5°C, Parçalı ve çok bulutluKONYA 7°C, Parçalı ve çok bulutluSİVAS 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlıBOLU 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE 8°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSİNOP 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK 9°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluAMASYA 9°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurluARTVİN 6°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN 10°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 11°C, Parçalı ,yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM -1°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlıKARS -4°C, Parçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 4°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlıVAN 5°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kar yağışlıDİYARBAKIR 12°C, Parçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 14°C, Parçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 15°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu