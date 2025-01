İsrail basını duyurdu: Hamas ve İsrail prensipte anlaştı

İsrail ve Hamas arasında esir takasını içeren Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler devam ediyor.The Times of Israel gazetesinde iki Arap yetkiliye dayandırılan haberde, Hamas ve İsrail hükümetinin pazartesi gecesi rehine anlaşması konusunda prensipte uzlaşma sağladığı ve temsilcilerin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntıları tamamlamak üzere Katar'ın başkenti Doha'da çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Arap yetkililer, henüz netleşmeyen ana konulardan birinin İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine ilişkin şartlar olduğunu ve arabulucuların hala İsrail'den bunu belirleyen bir harita beklediğini kaydetti. Yetkililer, arabuluculuk yapan ABD, Katar ve Mısır'ın bugün veya yarın ortak bir açıklamayla anlaşmayı duyurmasının beklendiğini söyledi.Pazartesi günü The Times of Israel'e konuşan iki yetkili, cumartesi günü ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği toplantıda bir anlaşma sağlanması için gerekli tavizleri vermesi konusunda baskı yaptığını belirtmişti. Öte yandan bir Hamas yetkilisi dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusu geri çekilme planını henüz sunmadığı için ateşkes anlaşmasına ilişkin taslağa henüz cevap vermediklerini ifade etmişti.