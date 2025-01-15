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Eğitime kar engeli! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ekleme: 15.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:02 / Editör: Fehmi Öztürk
Eğitime kar engeli! Bir ilimizde okullar tatil edildiYoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.