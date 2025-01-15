Eğitime kar engeli! Bir ilimizde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.