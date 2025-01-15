Eğitime kar engeli! Bir ilimizde okullar tatil edildi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçede eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.