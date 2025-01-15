CHP'li İzmir Belediyesi ödeme yapmadı: Elazığ'da depremde yıkılan okulun inşaatı yarım kaldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Ocak 2020 depremiyle sarsılan Elazığ'da hasar gören Atatürk Lisesi'nin inşaası için proje başlatmıştı.Proje kapsamında yeniden inşa edilen okulun yapım aşaması durduruldu.Belediyenin gerekli ödemeleri yapmadığı yüklenici firma, büyük bir zarara uğramalarının ardından projeden çekildi.62 milyon 62 bin lira bedelle ihale edilen ve 32 derslikli olarak planlanan okul inşaatı, ödeme krizinin ardından yarıda kaldı.Yüklenici firma, yaklaşık 10 milyon lira zarar ettiğini belirterek sözleşmeyi feshetti ve süreci mahkemeye taşıdı.Projenin ihalesini kazanan Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığı, inşaata başladıktan sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle zorluklarla karşılaştı.Firma yetkilileri, ''Paralarımız olmadığını söylediler, ödemeler yapılamaz dediler. Biz buna rağmen işe devam ettik, ancak süreç uzadı. Noterden ihtarname göndererek alacaklarımızın ödenmesini talep ettik ama geri dönüş alamadık'' ifadelerini kullandı.Yüklenici firma, alacaklarını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkeme yoluyla bu takibe itiraz etti.Ayrıca, Kamu İhale Kurumu, Zanew İnşaat ve Arin Yapı iş ortaklığına bir yıl süreyle ihalelere katılma yasağı getirdi.Firma yetkilileri, bu kararı haksız bularak iptal edilmesi için Ankara İdare Mahkemesine başvurdu.Firma yetkilileri, projeye yaklaşık 10 milyon lira harcadıklarını, ancak hiçbir yetkilinin projeyle ilgilenmediğini savundu.Yüklenici firma olan Arin Yapı ve Zanew İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirci, ''2023 yılında ihalesi yapılan bu okula başladık ve işimize devam ettik. Birinci ve ikinci olan 10. ve 11. hak edişlerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton'a gönderdiğimiz zaman paralarının olmadığını ve ödemeyi şimdilik yapamayacaklarını söylediler. Buna rağmen biz işimizi devam ettirdik ve kış şartlarında inşaatımızı durdurduk. Bu süre zarfında kendileri, seçim olduğunu ve seçimden bu işi çözeceklerini söylediler.Seçim olduktan sonra maalesef bu işi çözemediler, paralarımızı ödeyemediler. Bunun akabinde biz de kendilerine noterden ihtarname atarak bu alacaklarımızın ödenmesi ve ilerdeki iş programımızdaki ödenek dilimlerinin belirlenmesi istediğimiz halde bize bir dönüş olmadı ve cevap vermediler. Bununla ilgili olarak biz de ikinci ihtarnamemizde bu işi feshettiğimizi kendilerine bildirdik. Akabinde arabulucu avukatlık bürosuyla uzlaşmaya gittik maalesef herhangi bir sonuç çıkaramadık'' dedi.Belediyenin 15 Ağustosta kendilerine ihtarname göndererek işi feshettiklerini belirttiklerini kaydeden Demirci, ''Biz de kendilerine içeride bulunan alacaklarımızı icra takip başlattık. Kendileri de bu icra takibine mahkeme kararıyla itiraz ettiler. Bizim içeride bulunan teminatlarımızı nakliyeye çevirmeleri ve teminat mektuplarımızı yakmak istediler. Bize tekrardan mahkeme kararı çıkararak bu teminatların yakılamayacağını, nakliyeye çevrilemeyeceğini ve mahkeme sürecinin devam etmesinden dolayı kendilerine tebliğ edildi. Zararımızdan dolayı bir dava daha açmış bulunmaktayız. Kendileri de 1 Ağustosta Kamu İhale Kurumundan Arin Yapı ve Zanew iş ortaklığına bir yıl ihalelere yasak vermişlerdi.Burada verilen bu kararı esefle kınıyorum. Bizim bilgimiz olmadan ve suçluymuşuz gibi bize bir de bu yasağı getirdiler. Biz de buna karşılık olarak Ankara İdari Mahkemesine kararı durdurmak için dava açtık. Şu an mahkeme kararını bekliyoruz. Burada bulunan bir enkazı bu kadar CHP'li milletvekilleri, heyetleri Elazığ'a gelirken ve diğer okulları gezerken neden bir gün gelip de burada bu okulun akıbetini soran olmuyor. Burada art niyet olduğunu ve hiç kimsenin bu okulla ilgilenmek istemediğini düşünüyorum. Biz burada mağduruz ve bizi kimse dinlemiyor. Buradan Elazığ'daki tüm bürokratlara çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen elbirliğiyle gelin şu enkazı ortadan kaldıralım. Buraya yaklaşık 10 milyon lira para harcadım'' diye konuştu.