Bahçeli: İmralı ile 2. görüşmede PKK'nın bittiği açıklanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve siyasi temaslarının olumlu olduğunu belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır" dedi.MHP lideri, "CHP Genel Başkanı'nın terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalandır, saptırmadır. Hemen seçim çağrısı kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının göstergesidir. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Özgür Bey bırak bu işleri. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar sapık bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir" diye konuştu.Bahçeli'nin açıklamaları:Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir.Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.Bahçeli'nin açıklamaları:Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır.Kötü anıların, kötülük saçan odakların, geleceğin parlak günlerini sis altında bırakmasına sabır ve tahammül göstermeyeceğiz. İhtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Yeni yüzyılın esenliğini tesis edebilmek adına, fedakarlıksa istenen yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz. Kafasını değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Lider ülke Türkiye diyoruz, süper güç Türkiye'nin güneş gibi yükseldiği inancındayız. Hızımızı kesen bagajları boşaltmalıyız.Öteden beri Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler. Aramıza çomak sokmak istediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk. 6 Haziran 2011'de Diyarbakır'da ne demiştim: 'Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Washington'dakiler sizi benden daha çok sevemez, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır.' Biz bu görüşten taviz vermedik. Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyorlar. Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda Haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç istiyorlar. Emellerine muvaffak olamayacaklar, bizi asla bölemeyecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal olan hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK/YGP terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi ne de varlık beyanıdır. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğinin hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamıştır.Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir.DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir. Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Herkesin bir derdi var, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Yüreğimiz yansa da dilimizi artık bunlara karşı yormayacağız. Emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız. Hedef varacağız inşallah. Ona buna el avuç açmayacağız.Türk ve Türk yüzyılının hedeflerine haklı mücadelemizle ulaşacağız. Cumhur İttifakı olarak tek yüreğiz. Bilinsin ki alçak tezviratlar yok hükmündedir. Sosyal medya palavralarına aldanacak ve aklı karışacak da yoktur. Türkiye'nin iç barışına hilesiz, samimi ve sahici hizmet edenler baş tacıdır. Buna karşı gelenler ise ayaklarımızın altındadır. Bu tarihi akış içinde hiç kimseyi hafife almıyoruz. Nihayetinde nokta küçüktür ama cümleyi bitiren odur. Türkiye hepimizindir. Türk vatanı namusumuzdur. Gülün dikeni var diye üzülmek yerine, dikenin gülü var diye sevinmeyi tercih edeceğiz. Siyaset kavga arenası değil, konuşma sahasıdır. Sözün ateşi ile münakaşa yerine akılla Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Silaha dayanarak siyaset olmaz. Terörden medet umarak sonuç alınamaz. Sürekli şikayet edenler siyaset düşkünüdür ve korkaklığın toplama kampında toplanmaları da mukadderdir.CHP Genel Başkanı'nın basit siyasetinin telifi artık imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalandır, saptırmadır. Hemen seçim çağrısı kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının göstergesidir. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Özgür Bey bırak bu işleri. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Çünkü erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak kadar sapık bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç ve gerek de yoktur. MHP ve Cumhur İttifakı sözünün eridir.