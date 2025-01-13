Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09:00 itibarıyla yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 89 İstanbul genelinde ise yüzde 80’e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.