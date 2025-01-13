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Beyaz Gazete
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Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Ekleme: 13.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Trafik yine kilit! Yoğunluk yüzde 80'e çıktıİstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 09:00 itibarıyla yoğunluk Anadolu yakasında yüzde 89 İstanbul genelinde ise yüzde 80’e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 Karayolu'nda araçların güçlükle ilerlediği görüldü.