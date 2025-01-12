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Karaman'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 12.01.2025 - 08:57 Güncelleme: 12.01.2025 - 09:02 / Editör: Edin Uslu
Karaman'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralıKaraman merkez Pirireis Mahallesi'nde Ö.A.U. (20) yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.E. (17) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı