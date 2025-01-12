Karaman'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Karaman merkez Pirireis Mahallesi'nde Ö.A.U. (20) yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.E. (17) yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.