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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 10.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:56 / Editör: Edin Uslu
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!'


MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi