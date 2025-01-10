MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!'