Adana'da evinde 18 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şahıstan ilginç savunma

Düzenlenen operasyonla evinde 8 bin 368 uyuşturucu hap ele geçirilen ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde “Haplar benim değil, sadece uyuşturucu madde kullanıyorum” diyerek kendisini savundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin K.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekiplerce, şüphelinin Seyhan ilçesinde bağlı Uçak Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi.Yapılan baskında poşetlerin ve kutuların içerisinde toplamda 18 bin 368 uyuşturucu hap ele geçirildi.Hüseyin K. ise gözaltına alındı.Hüseyin K.'nin ifadesinde, “Haplar benim değil, sadece uyuşturucu madde kullanıyorum” diyerek kendisini savunduğu öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.