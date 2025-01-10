2 aylık maaşlar hesaplara yatt! ATM'lere akın ettiler
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2 aylık maaşları hesaplarına yatan devlet personelleri ATM'lere akın etti.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık tarihinde devrilmişti.
Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.
ATM'LERE AKIN ETTİLER
Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti.
ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.
'2 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDUM'
Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı, onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.
Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.
ATM'LERE AKIN ETTİLER
Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti.
ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.
'2 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDUM'
Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı, onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.