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Beyaz Gazete
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2 aylık maaşlar hesaplara yatt! ATM'lere akın ettiler

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından 2 aylık maaşları hesaplarına yatan devlet personelleri ATM'lere akın etti.

Ekleme: 10.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:56 / Editör: Fehmi Öztürk
2 aylık maaşlar hesaplara yatt! ATM'lere akın ettilerSuriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık tarihinde devrilmişti.

Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.

ATM'LERE AKIN ETTİLER

Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti.

ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.

2 aylık maaşlar hesaplara yatt! ATM'lere akın ettiler

'2 AYDIR MAAŞ ALAMIYORDUM'

Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı, onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.