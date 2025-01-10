2 aylık maaşlar hesaplara yatt! ATM'lere akın ettiler

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 61 yıllık Baas rejimi, 8 Aralık tarihinde devrilmişti.Savaş süreci ve son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle maaşını alamayan kamu personellerinin 2 aylık maaşı hesaplarına yatırıldı.Maaşlarını kavuşan Suriyeliler, paralarını çekebilmek için ATM'lere akın etti.ATM önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, tek tek maaşlarını çekti.Rejimin yıkılmasının ardından 2 aylık maaşını aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Faruk Ahmed Suid, “Geçtiğimiz 2 aylık maaşım hesabıma yattı, onu almaya geldim. 2 aydır maaş alamıyordum. Maaşımı aldığım için mutluyum.” ifadelerini kullandı.