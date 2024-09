Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ Kosova için de bir tehdittir

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Priştine'de Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla-Schwarz ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Fidan, Kosovalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ'nün Kosova için de bir tehdit olduğunu vurgulayan Fidan, “Değerli mevkidaşımla terörle mücadele konusu da ele aldık. FETÖ terör örgütüne karşı atılması gereken adımlar konuşuldu. Maalesef Kosova'daki FETÖ varlığı bizi endişelendirmeye devam ediyor. Şunu hatırlatmak isterim, FETÖ Kosova için de bir tehdittir. Kosova'nın güvenliği ve refahı için FETÖ ile kararlı biçimde mücadele edilmesi gerekmekte. Aynı zamanda dostluğumuz ve kardeşliğimiz de bunu gerektirmektedir” dedi.Bakan Fidan, Türkiye-Kosova siyasi ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu ancak güvenlik meselelerinin de kurumsal bir çerçeveye oturtulması gerektiğini belirtti. Fidan, şu ifadeleri kullandı:“Kosovalılar bizim sadece dostumuz değil, aynı zamanda kardeşimizdirler. Aramızdaki sarsılmaz bağları ikili ilişkilerimize de en iyi biçimde yansıtmak istiyoruz. Hedefimiz ilişkilerimize kapsamlı bir stratejik vizyon kazandırmak. Güvenlik, siyaset ve ekonomiyi iş birliğimizin üç ayağı olarak görüyoruz. Siyasi diyaloğumuz zaten mükemmel seviyede. Bundan faydalanarak güvenlik meselelerimizi uzun vadeli bir yaklaşımla ele almak, artık kurumsal bir çerçeveye oturtmak istiyoruz. Türkiye ile Kosova arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması, bunun ilk adımı olacaktır. Öte yandan, ekonomik iş birliğimizi de güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi 1 milyar euro seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Türk şirketlerin Kosova'daki yatırımları 500 milyon euro düzeyine ulaşmış durumda. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Kosovalı kardeşimize istihdam sağlamakta. Ancak bu rakamlar Cumhurbaşkanımız için hiçbir zaman yeterli değil. Özellikle ekonomik ve ticari alanda, istihdam alanında, yatırım alanında bizlerin daha fazla yatırım yapmasını istiyor. Şirketlerimiz buradaki yatırımlarını artırmak istiyor. Şirketlerimizin burada karşılaştığı bazı sorunlar da var. Bu konulardaki beklentilerimizi Sayın Bakan'a ilettim.”Bakan Fidan, NATO-Kosova Barış Gücü KFOR'un bölgede güvenliğin tesisi için kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Balkanlar'da son dönemde meydana gelen önemli gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. Bölgede istikrarın kalıcı hale gelmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. Türkiye olarak biz, bağımsız ve egemen Kosova Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durmasına büyük önem veriyoruz. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesini, başından beri destekliyoruz. Desteğimizin her zaman süreceğini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kosova'da güvenlik ve istikrarın güvence altına alınması, Balkanlar'ın tamamında kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından da büyük önem taşıyor. Komutasını üstlendiğimiz NATO-Kosova Gücü KFOR, bölgede güvenliğin tesisi açısından son derece kritik ve önemli bir role sahip. KFOR Komutanımızın görevini başarıyla sürdürdüğünü görmek bizim için bir gurur vesilesi. KFOR Komutanımızın tüm kesimlerin takdirine mazhar olduğunu da görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.Fidan, Kosova-Sırbistan arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek, “Güvenlik konuları daha da iyiye gittikçe, diyalog ve diplomasiye de daha fazla bir alan açılmakta. Bu çerçevede Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların ancak diyalog yoluyor çözümlenebileceğine inanıyoruz. İki ülke arasında normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaları, sonuna kadar destekliyoruz. Priştine-Belgrad diyalog süreci bu açıdan fevkalade önemli. Eğer taraflardan bir talep gelirse, Türkiye olarak bu konuda sorumluluk üstlenmekten de çekinmeyeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz, Türkiye olarak eğitim ve savunma sanayi konularında da Kosova Güvenlik Gücü'ne destek sağlamaktayız. Askeri ve savunma sanayi iş birliğimiz, önümüzdeki dönemde de güçlü şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.Bakan Fidan, hem Ukrayna'da hem de Gazze'de silahların susması, diplomasiye alan açılması gerektiğine dikkat çekerek, “Görüşmemizde uluslararası gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'daki savaşı yakından takip ediyoruz. Savaşın tırmanma riski her geçen gün artıyor. Şunu unutmayalım, maalesef savaşın kazananı olmaz. Silahlar susmalı. Diplomasiye alan açılmalı. Ukrayna'da da Filistin'de de barış için masaya oturulmalı. Gazze'deki soykırım maalesef devam ediyor. Baş sorumlu Netanyahu, her geçen gün daha da kontrolden çıkıyor. Vahşetini Batı Şeria'ya da yayıyor. Uluslararası toplum, bu kural ve hukuk tanımazlığa artık son vermelidir” dedi.