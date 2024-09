Yusuf Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hayırsever Burhan Özdemir tarafından yaptırılan Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi Kampüsü'nün ek hizmet binaları hizmete girdi.Binaların açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yapıldı.Törene Bakan Tekin'in yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile okul yetkilileri ve öğrenciler katıldı.Bakan Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin fiziki altyapısındaki gelişmelere değinerek, '2023'e Cumhuriyet'imizin 100'üncü Yılına Mektup Kampanyası kapsamında yazılan mektuplarda bir öğretmenimiz, 'Acaba bir gün 40 kişilik sınıfta ders anlatabilecek miyim?' yazmış. Devamında da '74-76 kişilik sınıfta öğretmenlik yapıyorum' demiş.Şu an sınıflar 20-24 kişi arasında değişiyor. Dünyanın en gelişmiş eğitim sistemleriyle hemen hemen aynı fiziki altyapıya sahibiz. Şu an yaptığımız okul binaları depreme dayanıklılık açısından sorunsuz. Sayı olarak belli bir noktaya getirdiğimiz dersliklerimizin fiziki kapasite ve nitelik açısından da dünya standartlarında okullarımız var' dedi.Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:Şu anda yaklaşık 1 milyon 130 bin civarında öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerimizden yaklaşık 800 bini 2002 yılından bu yana atanmış öğretmenlerimiz. Eğitimin niteliğiyle ilgili önemli göstergelerden biri de okullarda öğretmen başına düşen öğrenci istatistikleri. Uluslararası derecelendirme ve reyting ölçümü yapan kuruluşlar açısından önemli bir göstergesi.Binayı yaptık, öğretmenlerle ilgili ciddi şekilde ihtiyacı giderdik. Eğitimin içeriğiyle ilgili bakmamız gerekiyor. Eğitim öğretim sürecinin mantığını bilgi edinmek değil, edinilen bilgiyi beceriye dönüştürmek üzere uygulanan çağdaş eğitim anlayışıyla bağdaşır hale getirdik, müfredatımızı buna görev revize ettik. Yine yoğun bilgi yükü olduğu yönüyle eleştirilen müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirerek çocuklarımızın üzerinden aşırı bilgi verme mantığıyla kurgulanan eğitim yükünü kaldırmış olduk.Müfredatımızın böyle olması çok doğaldı. Bizler de ilkokulda, ortaokulda, lisede bilgiye erişmek konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Herhangi bir konuda araştırma yapmak istenildiğinde kütüphaneye gidiliyordu.Müfredatın içeriğiyle ilgili konuşan Bakan Tekin, 'Biz herhangi bir konuyu çıkartırken, çıkardığımız şeyin bilimsel olmadığı ya da bilimselliğini tartıştığımız için çıkarmıyoruz. Sadece çocuklarımızın artık yükseköğretime erişimin bu kadar rahat olduğu bir dönemde bazı bilgi ve kazanımların ilerleyen eğitim kademelerinde verilmesinin daha pedagojik olduğunu düşündüğümüz için çıkartıyoruz.Bize düşen, yapmamız gereken hususlardan bir tanesi, belki en önemlisi, bu devlet geleneğini, gelecek kuşaklara aksettirecek bir süreci koordine etmek. Buradan hareketle, vatanseverlikten merhamete kadar birçok konuyu müfredatımızın içinde çocuklarımızın kazanmasını istedik ki millet olarak bir arada yaşama kararlığımız devam etsin istedik' ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, konuşmasının ardından 400 kişilik modern konferans salonu, kapalı spor salonu, yeni nesil kütüphane ve Türkiye'de ilk pilot uygulaması gerçekleşecek olan genişletilmiş eğitim sistemine özgü laboratuvar binasının açılışını yaptı.