Müge Anlı başladı: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? Karpuz tarlasında suya atladım bayıldım!

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni sezona başladı... Bursa'da 16 yıl önce yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan bir olay canlı yayında yeniden gündeme alındı.MÜGE ANLI'DAKİ GÖKHAN ATAKAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?Sır olay, mühendisin Sakarya üzerinden İstanbul'a giderkenbir karpuz tarlasından karpuz çaldığı ve bu karpuzu nehirde yıkarken nehre düşerek boğulduğu şeklinde anlatılmıştı.Ancak yeni ortaya çıkan kanıtlarla birlikte; Mühendis Gökhan Atakan'ın ölümü, cinayet şüphesiyle yeniden mercek altına alındı.16 yıl boyunca sessiz kalan gerçekler, ikinci bir evlilikle ortaya çıktı. İddialara göre; Ölen mühendisin karısı, bir süre sonra başka biriyle evlendi ve bu evlilik de boşanma aşamasına geldi.'KARIM İLK KOCASINI SEVGİLİSİYLE ÖLDÜRDÜ!'Boşanma sürecinde, ikinci eş mahkemeye gitti. 'Karım, ilk kocasını sevgilisiyle iş birliği yaparak öldürdü' dedi. İddiasını ses kayıtlarıyla destekledi. Bu iddialar üzerine savcılık harekete geçti.Yapılan çalışmalar sonucu; ikinci eşin iddialarıyla örtüşen bazı deliller ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sanıklar yedi ay tutuklu kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Atakan'ın ailesi, evlatlarının ölümünü aydınlatmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.Canlı yayında Gökhan'ın, Yeliz adında bir kadınla evlendiği, Yeliz'in iki yıllık evliyken doktor Erdal Bektaş ile sevgili olduğu konuşuldu.Yeliz'in 'Gökhan karpuzu yıkamak istedi. O sırada suya düştü ardından ben de suya atladım. Onu kurtaramadım. Çıkınca bayıldım' şeklinde ifade verdiği söylendi.Müge Anlı hem Yeliz hem de sevgilisi Erdal'ın doktor olduğunu, bu yüzden otopside gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için önce Gökhan'ı evde o nehrin suyunda boğup sonra nehre attıklarının iddia edildiğini açıkladı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı…